Milan, Fofana: "Derby? Non è cambiato nulla. Ecco cosa mi chiede Fonseca"

32 minuti fa



Il nuovo acquisto del Milan Youssouf Fofana ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sportmediaset e si è soffermato sul suo ruolo e sull'importanza di aver vinto il derby contro l'Inter. Ecco le dichiarazioni:



DOPO IL DERBY - "Se è cambiato qualcosa? "Quasi niente, solo la fiducia. Giusto la fiducia che ci mancava un po'. So che nella mia testa, e nella testa dei miei compagni, volevamo fare bene, ed è quello che abbiamo fatto. Serviva giusto una vittoria per aumentare la fiducia per iniziare qualcosa di nuovo".



FONSECA - "Mi chiede equilibrio tra l'attacco e la difesa. È necessaria questa relazione, e sono io quella relazione. Quando hai la palla, quando non hai la palla. Sostanzialmente mi chiede di essere, tra virgolette, aggressivo, di dare aggressività, per conquistare la palla e far giocare i miei compagni".