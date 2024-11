Milan, Fofana: "E' stata una sfida a scacchi. Se la Juve avesse segnato, la partita era finita"

AFP via Getty Images

Nel post partita della sfida tra, andata in scena a San Siro e chiusa sul risultato di 0-0,ha parlato in conferenza stampa, dicendo la sua sull'equilibrio del match. Queste le sue dichiarazioni:"È stata una partita a scacchi. Non ci sono state molte occasioni, ma tanta battaglia in mezzo al campo. Una partita che non avrei voluto giocare"."Perché sembriamo sempre una squadra diversa? I problemi sono diversi di partita in partita"."Ogni volta che la Juve perdeva palla scappava all'indietro per chiudersi. Figurati se prendi un gol: la partita è finita. Ci abbiamo provato. Abbiamo avuto equilibrio. Ok, siamo il Milan, giochiamo in casa, ma bisogna anche vedere chi c'è davanti".

"La mancata chiamata di Deschamps? Non è stata buona. Poi ci sono molti buoni giocatori in Francia. Io devo continuare a mostrarmi nelle partite e spero che nelle prossime partite verrò chiamato. Rispetto la decisione dell'allenatore".