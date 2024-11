Milan, Fonseca: "A Camarda non ho dato alcun consiglio speciale. Ha la testa giusta, totale fiducia in lui"

Getty Images

Ilvola in Sardegna e affronta il Cagliari nella 12esima giornata di Serie A. E lo fa con, la prima gara dal 1' per il baby attaccante rossonero chiamato a sostituire Alvaro Morata.Il Diavolo vuole dare continuità ai successi contro Monza e soprattutto Real Madrid in Champions League. Prima del calcio d'inizio della gara dell'Unipol Domus, il tecnico del Milan Paulo Fonseca è intervenuto a DAZN.- "Mi aspetto che abbiano recepito, abbiamo parlato tanto dell'importanza di questa partita. Perché sarà diversa da quella con il Real Madrid. E' una partita pericolosa, se non abbiamo l'atteggiamento giusto sarà difficile. Anche perché il Cagliari è una squadra molto aggressiva che marca uomo su uomo. Dobbiamo capire che dobbiamo giocare un'altra partita oggi".

- "Noi abbiamo bisogno di questa partita per non perdere il treno. Oggi qui si gioca una gara importante per noi. E' vero che abbiamo tanti punti, il campionato è lungo, ma non vogliamo perdere più punti. La sosta per noi non è positiva, abbiamo 4-5 giocatori per allenarci, ma è sempre positivo quando vinciamo, si lavora bene".CAMARDA TITOLARE - "Nessun consiglio speciale. Camarda è forte mentalmente, è un ragazzo con la testa giusta, professionista e molto positivo. Quello che ho detto a Camarda è che deve fare quello che sa fare, gli ho spiegato quello che vogliamo dal suo ruolo. E' un ragazzo molto intelligente, lavora tanto per la squadra e per questo ho totale fiducia in lui".