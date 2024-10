Milan, Fonseca cambia i capitani: fascia a Maignan, è il quinto in stagione

Getty Images

Calabria, Theo e Leao. Perché sono i giocatori con più partite nel Milan. Posso essere o no d'accordo con questo, ma ho rispettato questa cosa, devo rispettarla. Quello che io penso è che questa squadra ha bisogno di più leadership. Non è importante chi va in campo ed usa la fascia, ma è importante avere nello spogliatoio 2-3 giocatori che condividono questa leadership.”.

- un estratto della sua conferenza stampa pre partita -Non sono mancate le sorprese nell'undici dell’allenatore lusitano, che ritorna ad affidarsi al 4-2-3-1 come modulo, con vari cambi tra i titolari contro l'Udinese: dentro Pavlovic, fuori Tomori. Si rivede Thiaw a seguito dell'infortunio di Gabbia, che non è nemmeno riuscito ad accomodarsi in panchina. Terracciano torna titolare dopo la 1ª giornata. Fuori, come previsto, Abraham e Leao: spazio a Chukwueze e Okafor, con Pulisic accentrato e pronto a innescare l'unica punta, Morata.

Serie A, 1ª giornata, Milan - Torino 2-2 (Calabria)

Serie A, 2ª giornata, Parma - Milan 2-1 (Calabria)

Serie A, 3ª giornata, Lazio - Milan 2-2 (Tomori)

Serie A, 4ª giornata, Milan - Venezia 4-0 (Theo Hernandez)

Champions League, 1ª giornata, Milan - Liverpool 1-3 (Calabria)

Serie A, 5ª giornata, Inter - Milan 1-2 (Theo Hernandez)

Serie A, 6ª giornata, Milan - Lecce 3-0 (Leao)

Champions League, 2ª giornata, Bayer Leverkusen - Milan 1-0 (Theo Hernandez)

Serie A, 7ª giornata, Fiorentina - Milan 2-1 (Theo Hernandez)

Con l'assenza di Calabria e Theo Hernandez,Si tratta del quinto capitano in questa stagione. Questi nel dettaglio: