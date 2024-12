Milan, Fonseca: "Contestazione normale, abbiamo tirato 22 volte in porta ma è mancata qualità"

L'allenatore del Milanè intervenuto ai microfoni di DAZN al termine dello 0-0 contro il Genoa. Analizzando la prestazione dei suoi giocatori, che ha portato i tifosi a contestare pesantemente squadra e società al fischio finale di Guida: "per tutto il tempo che eravamo nell'area avversaria.Questione di cattiveria? Oggi no. Oggi la squadra ha voluto vincere la partita, siamo stati aggressivi senza palla e siamo arrivati tante volte vicino all'area del Genoa. Penso che non sia una questione di fiducia ma di scelte".Paulo Fonseca ha poi replicato ad una domanda da studioin grado di segnare un gran numero di gol: "Ma ho fiducia totale nei nostri attaccanti".Il discorso si è poi spostatoE penso che tutti noi possiamo riconoscere che la squadra ha dato tutto per vincere, chiaramente non siamo soddisfatti del risultato e capisco la delusione dei tifosi".