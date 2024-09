Milan, Fonseca: "Da Theo e Leao mi aspetto che siano loro. Ecco la posizione di Reijnders e Loftus-Cheek"

Getty Images

Paulo, allenatore del, ha parlato a Sky e Dazn prima della gara casalinga contro il Venezia nella quarta giornata di campionato:"Importantissimo sentire l'amore dei tifosi , importante che siano qui in 70mila anche dopo i primi risultati. Noi dobbiamo ripagarli con una vittoria e una buona partita, soprattutto per i tifosi che se lo meritano".- "Noi vogliamo essere una squadra con identità forte. La pre-stagione è stata diversa, i giocatori che hanno cominciato dal primo giorno hanno cominciato bene. Dopo sono arrivati gli altri e ne abbiamo alcuni che hanno due o tre settimane di lavoro, vogliamo portarli a comprendere il nostro gioco. Nel calcio però non abbiamo tempo e abbiamo necessità di risultati. Nessuno vuole vincere più di me e della squadra"

"Vediamo. Penso che possiamo avere entrambi i momenti (l'olandese e Loftus-Cheek sulla trequarti). Le strutture sono diverse in diverse zone del campo: un momento in cui Loftus e Reijnders sono più vicini, altro in cui sarà più avanti""Loro hanno lavorato molto bene, sono motivati e importanti per la squadra. Mi aspetto che siano Theo e Leao"."Noi dobbiamo sempre essere equilibrati. Nessuno vuole vincere più di me, ne sono sicuro, e ci sto lavorando. Vero che questo è stato un pre-campionato diverso, con giocatori arrivati in momenti diversi. Chi c'era all'inizio aveva già un'idea chiara. Poi sono arrivati gli altri e abbiamo ricominciato e tutto è coinciso con l'avvio del campionato. Oggi stiamo meglio, la squadra ha lavorato bene e siamo meglio preparati rispetto all'ultima volta".