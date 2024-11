Getty Images

Milan, Fonseca ha vinto il 50% delle partite: il dato che rafforza la sua posizione

34 minuti fa



Paulo Fonseca ha centrato un successo importante al Santiago Bernabeu, contro il Real Madrid per 1-3, una vittoria che mancava addirittura dall'ottobre del 2009, quando i rossoneri si imposero per 2-3 grazie alla doppietta di Alexandre Pato. Il tecnico portoghese è riuscito a rivalutare fortemente la sua posizione in panchina aggiornando, e migliorando, i propri numeri alla guida del club di Via Aldo Rossi.



Con la vittoria sul Real Madrid, infatti, Paulo Fonseca ha vinto il 50% delle sue partite al Milan, overo 7 su quattordici. L'altra metà sono frutto di 5 sconfitte (3 in campionato vs Parma, Fiorentina e Napoli, 2 in Champions League vs Liverpool e Bayer Leverkusen) e 2 pareggi, entrambi in Serie A contro Lazio e Torino.