Milan, Fonseca: "Pulisic salta la Roma, Bennacer giocherà. Tomori via? Per me è una novità"

Milan contro Roma, l'ultimo match dell'anno è fondamentale per le ambizioni rossonere e un test importante per Paulo Fonseca, la cui posizione, al di là delle smentite di rito, resta sotto osservazione. L'allenatore portoghese ha parlato così in conferenza stampa: "La Roma è la Roma, è una grande squadra, con ottimi giocatori e un grande allenatore che ha vinto tanto. Per me è una partita speciale, ho tanti amici a Roma ma domani penserò solo al Milan- "Speravo di riavere Pulisic, sta meglio, ma negli ultimi due giorni ha avuto un problema alla caviglia. Si è allenato a parte, domani non ci sarà, non sarà neanche in panchina. Loftus-Cheek sta meglio, settimana prossima sarà una soluzione. Morata ci sarà, Bennacer sarà della partita e giocherà. Non ha 90 minuto ma si è allenato tutta la settimana con la squadra. Musah e Leao sono in ritardo, vediamo se ci saranno in Supercoppa".

- "Ha bisogno di recuperare fisicamente. Ho parlato con lui, anche lui ha la consapevolezza di poter fare meglio. Negli ultimi due giorni ha lavorato bene, sono positivo. Domani titolare? Vediamo. Lui alto e Jimenez basso? Mai, non è possibile"."E' diverso rispetto a Leao, è un giocatore comunque veloce, di cross, che regala assist, che ha individualità. Quando ha giocato altro a sinistra ha fatto bene, domani giocherà, non so se da terzino o da attaccante esterno":"Non credo sia la partita tra le più grandi deluse della stagione. La fine del campionato è lontana".

"Ha vissuto alti e bassi, ha fatto soprattutto come Morata. Sono soddisfatto di quello che ha fatto. Domani giocherà? Vediamo"."Siamo attenti al mercato, stiamo lavorando, quello che faremo lo faremo per il meglio della squadra. Tomori via? Non ne abbiamo parlato, per me è una novità"."E' un grande professionista, anche se non gioca lavora sempre bene. Giocatori come lui sono importanti per me. Tomori lo è. Lui terzino destro con il Verona? E' stata una scelta del momento. Vederlo a destra è però una possibilità, ci ho pensato. Bisogna però considerare le dinamiche offensive".

"Non so se col tempo giocherò con Fofana-Reijnders-Bennacer. So solo chi giocherà domani. Bennacer non ha la condizione per partire dal 1' contro la Roma, ma sono soddisfatto del suo ritorno. Sta lavorando bene, sta portando le giuste energie alla squadra. Può essere importante"."Lavora tanto per la squadra, si sacrifica, a volte fa il quinto a destra, in fase difensivo. Gli mancano le ultime scelte, può essere più decisivo. Ha bisogno di fiducia, ha bisogno di momenti positivi. Stiamo lavorando su questo. Saelemaekers? Ho parlato con lui prima che andasse via, sa quello che penso".

"Nel 2025 voglio vedere una squadra concreta. Al momento gioca bene, con motivazione, con le grandi squadre. L'atteggiamento è diverso contro squadre sulla carta meno forti. Dobbiamo migliorare in questo, sono sicuro che troveremo la strada giusta. Gennaio sarà un mese pieno, devo pensare partita dopo partita. Ora c'è la Roma, poi ci sarà la Juventus in Supercoppa. Una cosa per volta".