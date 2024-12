Milan, Fonseca: "Tomori out? Deve lavorare, ora Gabbia e Thiaw stanno facendo bene"

Getty Images

Ilaffronta la Stella Rossa a San Siro nella sesta giornata della fase campionato di UEFA Champions League, prima del calcio d'inizio il tecnico rossoneroè intervenuto a Sky Sport: le sue dichiarazioni.- "Tutti noi capiamo quanto è importante questa partita, questa competizione. Abbiamo una grande opportunità che dobbiamo sfruttare con rigore, con ambizione. E' un momento in cui possiamo fare bene, questo porta ai giocatori una motivazione molto grande".- "La Stella Rossa non è una squadra facile, ma penso che questa sia una competizione in cui tutti sono più motivati e la nostra condizione è che non abbiamo bisogno di fare niente di speciale, perché so che i miei ragazzi vogliono tanto vincere questa partita".

- "Penso che la squadra sta facendo bene con questo aiuto di Musah. Sono sicuro che la squadra sta meglio difensivamente, non si sente più qualche momento di insicurezza difensiva. Mi piace come la squadra sta difendendo e credo che questo possa aiutare la squadra".- "E' difficile per me prendere queste decisioni sui difensori centrali quando tutti stanno bene, non è facile per me lasciare fuori Tomori ma anche Pavlovic. In questo momento però nella squadra i due centrali che stanno facendo molto bene sono Gabbia e Thiaw. Tomori nelle ultime partite ha giocato, ad esempio nell'ultima di Champions League, ma deve continuare a lavorare, perché è un giocatore importante per noi e potrà ritornare a giocare".