Milan Futuro, altro ko: festeggia il Rimini, Bonera è penultimo

11 minuti fa



Nuovo ko per il Milan Futuro. La neonata formazione Under 23 dei rossoneri perde anche a Rimini e, ancora una volta, non riesce a trovare la rete. La squadra di Bonera perde in casa dei romagnoli che, prima appaiati in classifica a quota due punti, ora distanziano Camarda e compagni.



A decidere la sfida è un gol di Cernigoi. Anche sfortunati i rossoneri che incappano in una grande serata del portiere avversario - super in un paio di interventi - e, quando lo superano, sbattono contro la traversa. Il Milan Futuro precipita al penultimo posto in classifica con due punti e un solo gol fatto, su rigore. Urge cambiare marcia, magari già dalla prossima gara in programma giovedì sera in casa contro la Spal.