Pontedera-Milan Futuro: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Scontro di bassa classifica, quello in programma per la tredicesima giornata del Girone B di Serie C, traSia toscani che rossoneri, nell'ultimo turno di campionato, sono incappati in due sconfitte: i primi sul campo della capolista Pescara, mentre la squadra B del Diavolo è caduta in casa per mano del Pineto azzerando il colpaccio di Perugia.Di seguito tutto su Pontedera-Milan Futuro: data e orario del match, le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Pontedera-Milan Futuro sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale 252).

Pontedera-Milan Futuro, in diretta streaming, sarà invece disponibile sia su NOW che Sky Go.