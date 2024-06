GETTY

Milan, Galli: "U23? Ci pensammo anche con Mirabelli e Fassone. Ecco cosa mi hanno detto di Fonseca"

Emanuele Tramacere, inviato

41 minuti fa



Filippo Galli è stato uno degli ospiti del Festival della Serie A. L'ex Milan ha presenziato a Parma, dove si è svolto l'evento, e ha parlato ai nostri microfoni. Queste le sue parole.



NUMERO 9 - "Zirkzee? A me piace molto. Speriamo che il Milan riesca a chiudere la trattativa, immagino che non sia facile perché ha tante richieste. Davvero arrivasse lui, insomma, sarebbe un bel punto di forza per questo nuovo Milan.



MERCATO - "Tutti hanno sottolineato i troppi gol che si sono subiti, quindi sicuramente va rivisto qualcosa in difesa, ma ovviamente non è solo un problema dei difensori ma di tutta la fase difensiva. E poi magari servirebbe un centrocampista di contenimento che potrebbe essere ideale per questo Milan. Cessioni? Io credo che alla fine non si perderà nessuno".



FONSECA - "Io non lo conosco granché bene, però ho parlato con persone di cui mi fido molto, che hanno lavorato con lui e ho sentito cose molto molto positive nella proposta di gioco. Poi vedendo i numeri, la sua squadra ha difeso bene e subito pochi gol pur giocando un calcio offensivo, quindi questo potrebbero essere già degli elementi che ci possono far pensare positivo".



CAMARDA - "Innanzitutto complimenti a Camarda ma complimenti a tutti i ragazzi dell'Under. Già con il management di Mirabelli e Fassone c'era questa intenzione e siamo partiti con l'idea di fare la seconda squadra. Poi è stata cassata, credo che però sia utile per colmare quel gap tra settore giovanile e appunto l'approdo in prima squadra".