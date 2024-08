Milan, i dettagli dell’affare Emerson Royal: commissioni e ingaggio ok, si lavora no stop con il Tottenham per chiudere

Per la fumata bianca definitiva è una questione di giorni, forse già di ore. Perché il club rossonero ha intensificato i contatti con il Tottenham per cercare di arrivare alla definizione dell’affare nel minor tempo possibile.Tra il Milan ed Emerson Royal è tutto definito nei minimi dettagli:Ora proprio l’entourage del giocare insieme agli intermediari stanno cercando di convincere il Tottenham ad avvicinarsi alle necessità del club rossonero.. E proprio sulla struttura di quest’ultimi le parti non sono ancora completamente d’accordo. L’affare non è in dubbio, anzi si può considerare in chiusura. Ora non resta anche attendere, Emerson vede il Milan…