Milan, problema liste: due cessioni per fare spazio a Walker

Il tema della valorizzazione dei talenti italiani si riaffaccia spesso, come un tormentone, nel racconto dei propositi dei club, piccoli e grandi che siano. Un proposito che rimane talvolta disatteso e che si collega strettamente al tema delle liste, coi. Spesso questo discorso viene considerato limitante, un qualcosa che limita il raggio di azione e rovina le strategie. Il Milan, ad esempio, lavora molto più sull’estero che in Italia da diversi anni e ora si trova in difficoltà.

- Le società di Serie A potranno utilizzare nelle gare di Campionato i 25 calciatori indicati nel predetto elenco tra cui: –. Gli Under 22 sono liberi e il resto possono essere over 22 ( stranieri o italiani come per esempio l’Inter che ne ha di più ).- Il Milan, in questo momento, ha tutti gli slot occupati in lista. Ibrahimovic e Moncada sono in chiusura per l’arrivo di Walker ma. Un’altra possibilità sarebbe quella di escludere uno dei due dalla lista ma gli ingaggi pesanti sconsiglierebbero uno scenario di questo tipo. La logica direbbe che il Milan ora inizi a guardare gli Under 22, come per esempio Gourna-Douath del Salisburgo, o giocatori formati in Italia come Ricci, per risolvere le criticità a centrocampo e in attacco.