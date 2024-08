Getty

Milan, il Betis apre alla cessione di Cardoso: la valutazione

un' ora fa

Johnny Cardoso è un nome particolarmente chiacchierato in casa Betis, con lo statunitense accostato a Fiorentina e Milan. Secondo quanto viene riportato da ABC Sevilla, la dirigenza del club andaluso sta pensando di cederlo per fare cassa con cui finanziare il proprio mercato in entrata. Gli uomini di mercato dei biancoverdi, tuttavia, valuterebbero il calciatore non meno di 25/30 milioni.



C'è un fattore importante a favore di Cardoso, vale a dire che possiede anche il passaporto italiano e dunque, se dovesse essere preso dal Milan e dalla Fiorentina, non andrebbe a occupare uno dei due slot da extracomunitario.