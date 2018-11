Non sembra accennare a placarsi l'interesse del Genoa nei confronti di Andrea Bertolacci.



Tornato al Milan dopo l'anno di prestito in Liguria, il centrocampista romano è stato a lungo un obiettivo di mercato estivo del grifone. Le rassicurazioni di Rino Gattuso, che a più riprese aveva dichiarato di ritenerlo un elemento importante per il suo organico, hanno però convinto il giocatore a restare in rossonero. Tuttavia le buone intenzioni agostane non si sono tramutate in realtà nel corso dell'autunno. Tanto che nei primi tre mesi di stagione Bertolacci è sempre rimasto ai margini della squadra titolare, facendo qualche sporadica apparizione solamente in Europa League. Neanche la lunga serie di infortuni che sta falcidiando la mediana rossonera sembra poterli schiudere le porte della titolarità. E allora ecco che torna di attualità l'ipotesi di andare ad indossare per la terza volta la maglia del club più antico d'Italia.



Eventualità che Bertolacci vorrebbe concretizzare già a gennaio, nonostante il suo contratto con il Milan andrà ad esaurirsi il prossimo giugno, permettendogli quindi di accasarsi a costo zero ovunque lo desideri. La sua volontà è tuttavia quella di giocare subito e possibilmente nel Genoa dove verrebbe riaccolto a braccia aperte, senza dover attendere un altro semestre ad ammuffire tra panchina e tribuna.