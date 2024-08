Scorrono i titoli di coda sulche alzano la competitività interna tra i giocatori, ma anche il valore complessivo della rosa.Il Milan di: individua il profilo, fissa un limite di spesa, trova spesso anticipatamente l’intesa con il suo entourage e poi lavora ai fianchi del club venditore con una grande riserva di pazienza. Una strategia che ha pagato ampiamente per

- Nel giudizio complessivo dell’operato di. In un’estate dove quotidianamente sono stati accostati a tutte le big europee. Il lavoro però resta a metà: nel caso dei due francesi servirà vincere la parità più importante sui rinnovi.e un giocatore con una grande e vincente esperienza nel campionato italiano.con delle caratteristiche diverse che possono diventare anche complementari. Due innesti importanti che, però, non pareggiano laproprio quando mancava poco alla chiusura. Joshua rappresenta il presente e il futuro, la classe di San Siro, un colpo con una visione. Ora rischia di rimanere un triste rimpianto. Apriamo ilpoteva e doveva essere gestita meglio, in primis dal giocatore.. Nel complesso il Milan ha raggiunto quasi tutti gli obiettivi che si era prefissato, sia in entrata che in uscita, ma con la sensazione di avere allestito un reparto di centrocampo pieno di mezzali dove manca l’uomo d’ordine per una linea a due.