AFP via Getty Images

. Il terzino brasiliano si è infortunato pochi minuti dopo l'inizio della sfida di Champions League contro ile valida per il penultimo turno della fase a girone unico. Con la squadra di Sergio Conceicao proiettata in fase offensiva e dopo una palla persa, infatti, il terzino ex-Tottenham ha provato a contenere una ripartenza offensiva della squadra sapgnola, ma è stato costretto a fermarsi per un serio problema alla coscia destra.ed è stato costretto ad interrompere la corsa buttandosi immediatamente a terra non riuscendo più a correre. Immediato l'intervento dei medici con Emerson Royal che ha poi lasciato il campo zoppicando e visibilmente dolorante. Al suo posto Conceicao ha scelto di mandare in campo Calabria.

L'infortunio è una tegola per il Milan anche in chiave calciomercato dato che il terzino era in uscita con le trattative con Fulham e Galatasaray che stavano procedendo e avrebbero portato nelle casse rossonere un mini-tesoretto da poter reinvestire sul mercato