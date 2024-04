Milan-Inter: i precedenti dell'arbitro Colombo, occhio al cartellino

Un po' a sorpresa il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha affidato, il derby Scudetto che questa sera a partire dalle 20.45 potrebbe assegnare il titolo ai nerazzurri, alla direzione difischietto della sezione di Como.Colombo ha debuttato in Serie A nel 2021, ma sta rapidamente scalando le gerarchie vincendo premi su premi nonostante sia "solo" un classe 1990. InDa questa stagione, a fine 2023 è stato promosso arbitro internazionale anche se non è ancora stato designato nelle massime competizioni europee, ma solo per i tornei Uefa Under 19.

con Colombo che ha diretto 3 volte l'Inter (3 vittorie su 3, due in stagione con il 4-0 sull'Atalanta e il 2-0 sul Monza, entrambe a San Siro) e 1 volta il Milan (sconfitto per 4-2 a febbraio dal Monza in Brianza).