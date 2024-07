Milan, intesa di massima con il Salisburgo per Pavlovic: la situazione

Ore caldissime per il Milan che sta chiudendo il secondo colpo di questa sessione di mercato estiva. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione Furlani ha raggiunto un’intesa di massima con il Salisburgo per Pavlovic. La trattativa era in una fase avanzata già da qualche giorno e ora si sta indirizzando verso il traguardo finale.

LE CIFRE- Tra il Salisburgo e il Milan è stata raggiunta un’intesa di massima sui 19/20 milioni di base fissa per Pavlovic. Ora restano da sistemare i bonus e le clausole che li attiverebbero. La definizione della trattativa è quindi decisamente imminente. Per il centrale serbo è pronto un contratto quinquennale a 1,5 milioni di euro a stagione.

Una volta che verrano definiti anche i dettagli sui bonus, il Milan metterà in moto tutta la macchina burocratica che porterà alle visite mediche di Pavlovic per poi firmare il contratto. Adesso l’attenzione si sposta su Thiaw e la possibile offerta del Newcastle: qualora dovesse andare via il centrale tedesco il Milan tornerebbe sul mercato per trovare un sostituto. Nei piani di Moncada, Furlani e Ibrahimovic infatti Pavlovic è un giocatore che porta caratteristiche mancanti al reparto difensivo attuale e non un sostituto potenziale dell’ex Schalke 04.