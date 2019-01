Il profumo del mare, la fiducia del Presidente e il grande affiatamento con il gruppo storico. Tre punti fermi che fanno sì che quando veste la maglia del Genoa diventa tutt'altro giocatore. Andrea Bertolacci considera quella rossoblu come una famiglia, la sua famiglia. E vi farà ritorno, è solo questione di tempo.



INTESA PER GIUGNO - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, nelle ultime ore il giocatore ha raggiunto un principio d'intesa con Enrico Preziosi. Salvo clamorosi colpi di scena, Bertolacci arriverà al Genoa a giugno a parametro zero. Per lui è pronto un contratto fino al 2023. Dal canto suo il Milan vorrebbe cedere il giocatore già in questa sessione di calciomercato, in modo tale da risparmiare sui restanti mesi di ingaggio che gli spettano fino a giugno. Due posizioni distinte per un intrigo che potrebbe presto conoscere una risoluzione.