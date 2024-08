Milan, Jovic è in vendita: cosa può succedere nelle prossime ore

Getty Images

Il Milan ha il chiaro obiettivo di rivoluzionare il reparto offensive in queste ore finali di calciomercato. L’arrivo di Tammy Abraham dalla Roma spinge Luka Jovic alla porta: Paulo Fonseca non si fida dell’attaccante serbo come dimostrato nell’ultima sfida al Tardini dove decise di puntare su Noah Okafor per sostituire l’infortunato Alvaro Morata.



COMUNICAZIONE ARRIVATA- Il Milan, nella giornata di ieri, ha chiesto direttamente a Fali Ramadani di trovare una sistemazione last minute al suo assistito Luka Jovic. Qualcosa si sta muovendo tra Spagna, Turchia e Olanda.

Luka al Milan si sente bene, vuole segnare ancora dei gol importanti. I segnali che gli sono arrivati nelle ultime ore vanno però in una direzione opposta per il club lo ha messo sul mercato. Con un Abraham in arrivo c’è Jovic che può invece lasciare presto il Milan.