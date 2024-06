Getty Images

Milan, la Juve vuole Saelemaekers

17 minuti fa



Il Bologna non ha riscattato Alexis Saelemaekers e l'esterno belga farà quindi ritorno definitivamente al Milan che si ritroverà in questa estate un calciatore che ha vissuto sì una stagione al top con il club emiliano, ma resta fuori dai progetti del club rossonero che lo rimetterà subito sul mercato.



E allora per l'ex-Bruges si stanno aprendo numerose piste dato un contratto in scadenza 30 giugno 2026 e la piena possibilità di arrivare a una plusvalenza finale.



Su di lui secondo quantpo riportato dal Corriere dello Sport c'è addirittura la suggestione Juventus, con Thiago Motta che ha chiesto a Giuntoli diversi acquisti in fascia e gradirebbe riabbracciare il belga anche in bianconero.