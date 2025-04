Milan, la notte di Maignan: torna a Udine, cos'è successo in passato

E’ la sua partita:, estremo difensore del Milan,. Sarà un clima particolare per il portiere francese che, poco più di un anno fa, fu vittima di insulti razzisti da parte di uno spicchio di tifosi di fede friulana.Ricordiamo l’episodio:– che si trovava alle spalle dell’ex Lille –i, senza che tutti gli altri ultras presenti si accorgessero dalla situazione che stava accadendo. Per quell’amara serata, grazie all’abile lavoro delle Forze dell’Ordine che incrociarono e analizzarono i dati e le immagini provenienti dalle telecamere di sicurezza dello stadio,, a cui la giustizia sportiva aggiunse l’assenza dell’intera Curva Nord friulana per le successive due partite casalinghe.

Da scoprire quale sarà l’accoglienza da parte del pubblico di Udine:che è stato appeso negli scorsi giorni nei pressi del Bluenergy Stadium, in cui è stata riportata la scritta “Maignan uomo di m…”.: "Friuli, Udine e la Curva Nord non sono razzisti. Dimostriamolo. Il nostro dissenso verso Maignan (il popolo friulano non dimentica) va fatto in maniera civile senza cadere in atteggiamenti discriminatori".

: un accordo di massima – per il rinnovo di un contratto che scade al 30 giugno 2026 - tra le parti è già stato trovato da tempo, con un prolungamento che si estenderebbe fino al 2029, con uno stipendio raddoppiato rispetto all’attuale – da 2,8 a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus -. Al momento, la firma ufficiale non è ancora arrivata (anche perché dai cinque milioni di base fissa, il Milan potrebbe passare ai quattro con bonus legati alla Champions League 2026/2027, in caso di mancata qualificazione all'Europa quest'anno) e con ogni probabilità si attenderà la nomina di un direttore sportivo.