AFP via Getty Images

Milan, la Premier bussa alla porta per Okafor: c'è una volontà precisa

26 minuti fa



Noah Okafor può lasciare il Milan per andare in Premier League? E' questa l'indiscrezione che rimbalza direttamente dall'Inghilterra nelle ultime ore. Nei pensieri della dirigenza rossonera, chiariamo, non è prevista la cessione del giocatore svizzero, considerato fondamentale e duttile nel sistema di gioco del tecnico Paulo Fonseca. Tuttavia, in caso di grande offerta, nessuno è considerato incedibile.



Come riferito da Football365, il Tottenham è interessato a Noah Okafor ed è disposto a spendere 20 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dello svizzero. Allo stesso modo, si legge, i rossoneri nel caso in cui arrivasse un'offerta così onerosa sarebbero anche disposti a prenderla in considerazione. In ogni caso, al momento si parla solo di semplici rumors, senza che ancora vi sia qualcosa di realmente concreto.