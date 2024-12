Milan, Fonseca ha trasformato Leao: da seconda punta sarà una macchina da gol

in Coppa Italia è servita ada gol a San Siro che andava avanti ormai da cinque mesi. Rafa è già a quota 5 reti nelle ultime 7 partite, come i risultati utili di fila del Milan. Non è un caso chesia coincisa con quella di tutta la squadra che si alimenta dalle giocate del suo numero 10.con Leão perché con la sua strategia sta arrivando a una trasformazione totale del connazionale non solo dal punto di vista dell’applicazione senza palla ma anche sullaA un osservatore più attento non è sfuggito che le ultime due marcature di Leão siano arrivate daRafa oggi va alla ricerca di nuove zone del campo fin qui inesplorate, uscendo dalla comfort zone della fascia a campo aperto. Osserva, studia, colpisce.con qualche scelta ma ha dimostrato una maturità nuova nell’’accettare le tante panchine.

Leao adesso ha messo nel mirino l’Atalanta, sa come si fa male alla Dea. Per Gasperini sarà un problema in più questo nuovo Rafa.rispetto a due mesi fa. Con buona pace delche radio mercato proveniente dall’Inghilterra accosta prepotentemente all’ex Lille.