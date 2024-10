Getty Images

Di Canio: "Il Milan la squadra che mi ha convinto di più. Leao? Fonseca gli ha pure dato la fascia e lui.."

44 minuti fa

2

Paolo Di Canio analizza la giornata appena conclusa dagli studi di Sky e indica senza dubbi la formazione che lo ha più convinto, anche grazie a scelte coraggiose da parte del proprio allenatore: "Non credo in chiave scudetto, ma per quanto riguarda l'ambiente penso che il Milan sia la squadra che esce meglio da questa giornata. Fonseca ha rischiato, ma con giocatori che sapeva gli avrebbero dato la vita.



Non è per essere contro Leao: ha cercato di fare tutto, di portare più degli altri a fare certe cose. Gli ha dato la fascia da capitano, poi torni dalla nazionale e fai un'intervista dove, pur senza fare il nome, mi colpisci pure".