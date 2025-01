Milan, le pagelle di CM: Musah dà la scossa, Pulisic commovente. Theo Hernandez si sveglia solo nel finale

AFP via Getty Images

: subisce gol sul primo palo ma la conclusione di Yildiz è molto potente. Reattivo e puntuale su tutti gli altri interventi.: la media perfetta da un primo tempo da 5 e in difficoltà su Mbangula e un secondo di grande personalità e spinta offensiva. (dal 37' st: l'intervento all'ultimo secondo su Gatti vale la vittoria): gioca sempre d'anticipo e non sbaglia mezzo intervento. Un moto d'orgoglio da giocatore vero dopo tante panchine. Ritrovato.arpiona tutti i palloni che finiscono nell'area di rigore rossonera, costruisce dal basso con eleganza. Smoking tedesco.

: i primi 60 minuti di gara sono troppo brutti per essere veri: regala il vantaggio alla Juventus mancano la copertura su Yildiz, sparacchia alle stelle un rigore in movimento. Poi decide di entrare in partita e con un paio di sortite offensive taglia a fette la difesa della Juventus. Finale incoraggiante.l'alibi è da ricercare in una condizione fisica approssimativa ma Isma sbaglia ogni giocata. (dal 9' st. scossa a stelle e strisce. Propizia l'autogol di Gatti, pressa tutti e tutto. Determinante): meno pulito tecnicamente rispetto al solito, specie nella prima frazione. Tatticamente è semplicemente perfetto, come sempre. Professore.

qualità in ogni tocco. in ogni giocata, in ogni lettura. Si accende a sprazzi ma quando lo fa il Milan cambia ritmo.non è al meglio ma lotta su ogni centimetro di campo con una generosità commovente. Realizza di potenza e rabbia il rigore che lui stesso si era procurato.corre, tanto. Conclude, però, pochissimo. Ma per Alvaro la squadra vale di più del singolo. (Dal 37' stin palla. l'unico ad avere le idee chiare nel primo tempo. (dal 16' st: ingresso di grande personalità per Tammy)

determina la vittoria cambiando uomini e schema nel secondo tempo. Grande esordio per il tecnico portoghese.