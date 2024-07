Milan, Maignan miglior portiere agli Europei: i nodi da sciogliere per il rinnovo del contratto

Getty Images

è tornato. Se durante gli Europei appena conclusi in Germania la Francia ha visto le sue stelle più brillanti un po' più offuscate, chi non è mancato all'appello è Mike Maignan. Una serie di buone prestazioni del numero 1 del Milan non solo hanno riacceso i fari su di lui, ma lo hanno portato ad essereMeglio di Neuer, meglio di Courtois, meglio della sorpresa Mamardashvili e meglio dei due portieri delle finaliste Unai Simon e Jordan Pickford. Se è vero che la sua Francia si è fermata solo in semifinale, sono poche le responsabilità di Maignan nell'eliminazione francese. E così è lui, mentre della Francia oltre a lui c'è solo il centrale di difesa William Saliba.

Ad osservare da spettatore le prestazioni di Maignan (e Theo Hernandez) è stato il, con cui Maignan ha un. La scadenza a breve termine spinge i rossoneri a valutare la strategia per il futuro, rimanendo ben convinti del ruolo, come confermato in tempi non sospetti anche dallo stesso Zlatan Ibrahimovic: "Maignan e Theo restano".Il nodo da sciogliere riguarda non tanto la permanenza in questa stagione, quanto piuttosto ilper garantire al francese quel ruolo da leader per i prossimi anni. Un rinnovo che dovrà passare necessariamente da un, visto che Maignan percepisce uno stipendio netto di 2,8 milioni, inferiore a quello di profili come Florenzi (3), Tomori (3,5) o Chukwuekze (4). Attualmente, tuttavia, l'estremo difensoree si gode il meritato riposo prima di tornare a disposizione di Fonseca per gettarsi a capofitto nel progetto. Prima il rientro a Milanello, poidella carriera milanista di Magic Mike.