Milan, Okafor ancora titolare a Monza: ma segna solo da subentrato. I numeri

Se due indizi fanno una provae, dopo Udinese e Napoli, è la terza volta di fila che succede.che, però, da titolare, in poco più di un anno, non ha certo gli stessi numeri rispetto a quando entra a partita in corso.SPACCA-PARTITE - Lo scorso anno Stefano Pioli ha utilizzato Okafor soprattutto come arma spacca-partite,Usandolo per raddrizzare situazioni scomode, come in occasione di Ututte risolte da reti dello svizzero. Che, alla prima di campionato, ha evitato a Fonseca di iniziare la sua avventura con una sconfitta. Tutti gol pesanti, segnati da subentrato quando le difese sono più stanche.

In generale, Okafor,Oltre alle reti già elencate, ci sono quelle del 2-0 con la Lazio il 30 settembre 2023 e del 3-0 con il Monza il 17 dicembre, entrambe a San Siro. Numeri che non hanno niente a che fare conIn oltre un anno ha giocato altre nove gare dall’inizio (tutte in campionato), di cui ben quattro in queste prime dieci giornate di campionato, senza mai trovare il gol, ma fornendo un assist per l’1-0 di Pulisic contro l’Empoli lo scorso anno.

Contro il Monza, all’U-Power Stadium, avràpartendo dal primo minuto. Viene da una partita difficile con il Napoli, dove tutto il Milan ha faticato, ma contro i brianzoli potrà essere un’altra storia.