Divock Origi si è fatto la nomea di bestia nera dell'Everton durante i suoi anni al Liverpool. Nei vari derby del Merseyside ha collezionato 6 reti in 12 gare, vincendone 7 e perdendone 2. E c'è di più. Il belga non ha mai perso contro l'altro belga, Lukaku. Sono 3 i successi e un pari con 2 reti per Divock e zero per Romelu.