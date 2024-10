AFP via Getty Images

Milan, Pavlovic è in ritardo

5 minuti fa



Pavlovic è in grande ritardo. Qualcuno potrebbe non stupirsi particolarmente perché il difensore serbo è arrivato in Italia da pochi mesi. Senza dimenticare che tra il Salisburgo e il Milan il salto è molto in alto per blasone e pressione. Dopo un avvio interessante, fatto di personalità e aggressività, sono stati messi a nudo tutte le difficoltà di ambientamento in un calcio molto tattico. Fonseca dovrà lavorare tanto, se ne avrà ancora l’occasione.