Milan, perché non giocano Leao e Theo Hernandez

AFP via Getty Images

Scelte clamorose in vista in casapotrebbe rinunciare ai suoi due top player:per la trasferta in casa della Lazio, valida per la terza giornata di Serie A. I due - insieme a- potrebbero dunque restare in panchina. Si scaldano per prendere i loro postiL'indiscrezione è stata lanciata da La Gazzetta dello Sport che poi la motiva così. Secondo il quotidiano infatti a far propendere per questa curiosa decisione è stato. Al Tardini è arrivata unae le due stelle sono state, caracollanti in campo e poco incisivi con e senza palla. Specialmente il francese si è segnalato in negativo per aver avuto

In conferenza stampa, il tecnico aveva detto: "Noi abbiamo lache non abbiamo cominciato bene, ma c'è una cosa molto positiva: è cheVogliamo cercare soluzioni ed è quello che abbiamo fatto questa settimana. Stando tutti insieme è più facile lavorare. Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro. Penso cheabbiamo lavorato bene,