Getty Images

Milan, perché si è svuotata la Curva rossonera a Monza

29 minuti fa



Il Milan di Paulo Fonseca sta affrontando il Monza di Alessandro Nesta, in una sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A. Nei primi 15 minuti, la partita è stata contrassegnata già da qualche buona occasione (tra cui una rete annullata a Dany Mota Carvalho) in favore della formazione brianzola, vicini al vantaggio con il grande ex di giornata Daniel Maldini. Ma è quanto successo sugli spalti dell'impianto monzese che ha richiamato l'attenzione degli spettatori.



Si è svuotata, infatti, la Curva del Milan presente all'UPower Stadium per assistere al match fra la formazione rossonera e il Monza. Come riporta MilanNews, la Curva Sud Milano ha lasciato il settore ospiti in segno di protesta: nonostante non ci fossero restrizioni, sono stati lasciati fuori dallo stadio circa cinquanta ultras rossoneri. Da qui il gesto forte di parte del tifo organizzato rossonero