Milan, Pulisic: “Con Conceicao è cambiato lo spirito. Meglio in Champions? Non me lo so spiegare”

Al fianco del tecnico rossonerosiede Christian Pulisic protagonista della conferenza stampa della vigilia di Dinamo Zagabria-Milan:"Abbiamo fatto bene in Champions, non so perché vinciamo più in Europa che in campionato. Abbiamo una grande opportunità domani per entrare nelle prime otto""Difficile dire con esattezza. Penso che nelle ultime partite abbiamo dimostrato uno spirito sempre verso la fine: vogliamo mostrarlo anche in partenza. Non so quello che manca di più"

"Non è così che pensiamo: visto che non giochiamo bene in campionato allora ci concentriamo solo sulla Champions... Dobbiamo focalizzarci su ogni partita e speriamo di fare bene anche in campionato""Cosa posso dire (ride, ndr). Lui ha una voce forte... (ride, ndr)"

"Non è facile, perché non abbiamo tempo per allenarci e giochiamo ogni tre giorni. Lo spirito è cambiato un po', abbiamo questa mentalità che la partita non è mai finita ma è difficile vedere le differenze perchè non abbiamo tanto tempo"