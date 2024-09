Milan: quando torna Morata e le sensazioni per il Venezia

L'attaccante spagnolo, che dopo la partita contro il Torino ha accusato un problema muscolare, 'vede' la sfida contro il Venezia, in calendario sabato 14 settembre alle 20.45la punta classe 1992, arrivata in estate dall'Atletico Madrid, in questi giorni ha lavorato a parte, ma le sensazioni sono buone.In gol nel match contro il Torino, all'esordio con la maglia rossonera, Morata ha saltato le due trasferte successive a Parma e Roma contro la Lazio, più gli impegni con la Spagna (pareggio 0-0 in Serbia e successo 4-1 in Svizzera).

Tra oggi e domani, però, come scrive TuttosportSarà dunque a disposizione di Fonseca per il match contro il Venezia, che dovrebbe farlo partire dalla panchina: l'obiettivo è averlo a disposizione dal primo minuto in Champions League contro il Liverpool, martedì 17 settembre alle 21, e nel derby contro l'Inter, domenica 22 alle 20.45.