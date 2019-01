Matteo Salvini, Ministro dell'Interno e leader della Lega Nord, parla a RTL 102.5 del Milan, club di cui è tifoso, e dell'affare Higuain: "Sono contento che Higuain se ne sia andato e spero non si faccia vedere più a Milano perché si è comportato in maniera indegna, non mi piacciono i mercenari".



SUI TIFOSI - "Boglio fare i complimenti ai tifosi di Milan e Napoli perché ho scelto di far giocare la partita in notturna, senza divieti in trasferta, chiusura di curve e stadi e conto sempre sul buon senso dei tifosi, sempre e comunque, perché sono contro i divieti e i blocchi e speriamo sia un buon inizio. Chi vince domani? Il Milan senza ombra di dubbio, sicuramente, senza Higuain siamo diventati competitivissimi".