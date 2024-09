AFP/Getty Images

Milan, senti Capello: "Fonseca resterà? Difficile..."

46 minuti fa



Fabio Capello, ex tecnico rossonero, è intervenuto sulle frequenze di Deejay Football Club sulle frequenze di Radio Deejay e ha rilasciato queste parole sul Milan:



POSIZIONE PIU' DURA SU THEO E LEAO? -"No, non mi sarebbe sembrato il caso. La società doveva intervenire dicendo che l'allenatore non si tocca, ma con i giocatori deve intervenire l'allenatore: ha il ruolo più importante, è lui che deve ricreare la sintonia".



FONSECA ARRIVA A NATALE? - "Visto oggi, è difficile. Però spero di sì, deve avere il tempo di far capire le proprie idee: ha dimostrato forza e personalità lasciandoli fuori, ora deve farlo facendogli capire che giocando senza aiutare in fase difensiva non si va da nessuna parte".