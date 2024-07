Milan, sirene inglesi per Thiaw: la posizione del club e la super valutazione

Il blitz milanese di Gerry Cardinale ha dato un nuovo impulso al mercato del Milan. Il patron ha, di fatto, sbloccato l’operazione Fofana con il Monaco e ora sta portando avanti tutta una serie di riunioni a 360 gradi sul budget, sulla programmazione in vista della prossima stagione e sugli obiettivi da raggiungere. Allo stato attuale il numero 1 di Red Bird non ha la necessità di valutare anche eventuali offerte per i gioielli della rosa, anzi al contrario esiste la volontà di provare a blindare quelli più importanti.



THIAW DA VALUTARE - Un giocatore che potrebbe diventare presto oggetto di riflessioni è Malick Thiaw: il Milan lo considera centrale nel progetto, ma il suo agente da gennaio lavora a un trasferimento in Premier League. C'è il Newcastle che può tornare alla carica: i Magpies avevano avuto qualche contatto con il club rossonero a giugno senza formulare un'offerta scritta. Nelle ultime ore il club inglese ha ripristinato i contatti con l'agenzia che cura gli interessi del difensore tedesco.

Per convincere il club rossonero servono comunque soldi, tanti soldi. Malick nelle idee della dirigenza è un difensore da. Un messaggio che era già stato fatto arrivare ai suoi rappresentanti. E che probabilmente è arrivato anche al Newcastle…