Milan, sostituito Calabria: fischi da parte di San Siro

La formazione rossonera, guidata dalla panchina per la prima volta dal nuovo tecnico Paulo Fonseca, ha trovato il pareggio sul prato verde di San Siro, dopo il 2-2 contro i granata di Paolo Vanoli, merito della rete di Zapata e dell’autogol di Thiaw nel primo tempo. E' servito il primo gol in maglia Milan da parte di Alvaro Morata, arrivato per 13 milioni di euro dall’Atletico Madrid come nuovo centravanti, e poi dello svizzero Noah Okafor per pareggiare la sfida.

Un debutto ufficiale in stagione che ha lasciato un po' l’amaro in bocca ai vari tifosi meneghini, accorsi in massa (ben 70.742 spettatori sugli spalti del Meazza) per sostenere i propri beniamini sul campo., dimostrando tutto il proprio disappunto per la prova offerta in campo. Non il migliore degli inizi.