AFP via Getty Images

Milan, spunta l'idea Fullkrug come alternativa ad Abraham

25 minuti fa



Continuano i casting nel reparto d'attacco del Milan, dove si affollano le alternative. Se sul nome di Alvaro Morata non sembrano esserci dubbi con i rossoneri decisi ad andare avanti con l'operazione, nelle ultime ore sono emersi alcuni nomi per il terzo centravanti da affiancare a Morata e Jovic. Il Milan sonda, studia e tasta il terreno: non c'è solo Tammy Abraham come possibile rinforzo in avanti, spunta - come riporta Sky - anche il profilo di Niclas Fullkrug.



DIPENDE DA GUIRASSY - Il centravanti tedesco del Borussia Dortmund, reduce da una stagione da 15 gol e 10 assist, vedrebbe il suo spazio ridotto in caso andasse in porto l'acquisto di Serhou Guirassy dallo Stoccarda. Una trattativa che il Dortmund porta avanti da tempo e che appare praticamente chiusa, se non fosse che nelle ultime ore sono emersi alcuni dubbi riguardo alla tenuta fisica del guineano, in sede di visite mediche con il Borussia. Se Guirassy dovesse approdare definitivamente a Dortmund, sarà da tenere d'occhio il nome di Fullkrug in ottica Milan. L'inizio della prossima settimana darà, in questo senso, già delle risposte importanti.