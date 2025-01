Milan, su Rashford irrompe il Borussia Dortmund: i dettagli

Il futuro diè ancora da scrivere. Sarà lontano dal, con cui ha rotto, ma la nuova destinazione non è stata scelta e l'attaccante inglese si è preso tutto il tempo possibile per valutare le opzioni.sono due dei club più interessati, ma la concorrenza aumenta:La notizia rimbalza dalla Germania e complica ulteriormente la corsa dei rossoneri al classe 1997. Un'operazione già non semplice per formula (prestito secco o con diritto di riscatto) e costi legati al pesante ingaggio del giocatore (nessun club è disposto a coprire interamente i 7 milioni di euro di stipendio rimasti fino a giugno), resa ancor più difficile dalla concorrenza in aumento e dalle possibilità economiche delle rivali per l'inglese.

- Secondo quanto riferito da Bild,. I gialloneri hanno appena incassato una buona cifra dalla cessione diall'Aston Villa,, e l'ultima sconfitta contro il Kiel ha convinto la dirigenza di dover investire immediatamente sul mercato per rinforzare la squadra, soprattutto in attacco.Kevinè uno dei nomi preferiti ma, nonostante il 2001 tedesco voglia tornare in Germania, al momento è una pista estremamente difficile da percorrere per la ferma volontà deldi non cederlo. Per questo, si legge, il nome di Rashford è tornato di moda.

- Stando a Bild, nonostante gli ostacoli finanziari la candidatura di Rashford sta prendendo nuovamente quota: ci sarebbero stati contatti non solo per un prestito eal Manchester United e al giocatore inglese.- Il Borussia Dortmund prepara l'affondo, il Milan attende e continua a lavorare con i Red Devils. Lo stesso fa il, che continua a considerare Rashford una priorità e sta provando a liberare spazio per l'inglese cedendo un big:, in questo senso, è il candidato numero uno, fuori dai piani di Hansi Flick. Sullo sfondo restano altri club che hanno mostrato interesse nelle scorse settimane: la(che intanto ha chiuso l'arrivo di Randal Kolo Muani dal PSG) e club inglesi come

