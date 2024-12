Milan, Theo Hernandez torna titolare: decisivo un colloquio con Fonseca

e lo spagnolo (Jimenez, ndr) insieme: due giocatori che si scambiano tra di loro, che sovrappongono, cambiandosi magari anche di posizione quando si difende.: la sua forza, la sua personalità e la sua qualità sono importanti. Il fatto che abbia lavorato anche nel giorno di riposo ci dimostra quanta voglia abbia di tornare. E credo che sia molto importante ciò che ha fatto vedere". Parole dia La Gazzetta dello Sport e, a quanto filtra dalle ultime indiscrezioni,e la sfida contro i giallorossi di domenica sera, a San Siro, a partire dalle ore 20.45.

Ci sono delle importanti novità di formazione per il Milan:dopo le due panchine contro il Genoa in casa e nella trasferta di Verona (match nel quale è subentrato, in seguito all’infortunio muscolare occorso a Rafael Leao), t. Theo tornerà ad agire sulla sua fascia di competenza in qualità di terzino, con Alex Jimenez alto al posto di Leao. La linea difensiva sarà completata da Emerson Royal, Thiaw e Gabbia davanti a Maignan, con Fofana e Terracciano confermati in mediana. Reijnders avanzerà il suo raggio d’azione sulla trequarti, con Chukwueze a destra e Morata a fungere da riferimento offensivo. Tammy Abraham, ex della sfida, partirà dalla panchina così come il rientrante Bennacer.

, come riporta Sky Sport,. I due si sono parlati, incrociati, scambiati le proprie vedute e hanno deciso di ripartire insieme per il bene di tutte le parti in causa., quindi,, un evento che mancava dallo scorso 6 dicembre (contro l’Atalanta) in campionato e dall’11 dicembre (sfida alla Stella Rossa) in generale. Sarà una grande occasione per il laterale francese, che in questi giorni ha dimostrato di voler cambiare completamente l’andamento della sua stagione. Dalla rinuncia al giorno di ferie alla vigilia di Natale – completando una sessione personalizzata d’allenamento – alla voglia di ritrovare lo smalto e la forma dei tempi migliori, alle parole soddisfatte in conferenza stampa di Fonseca (“Ma onestamente in questi due ultimi giorni, che abbiamo lavorato insieme e abbiamo parlato, sono veramente positivo su Theo: vediamo come sarà") alla scelta di schierarlo dal 1’.

