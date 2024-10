Milan, Thiaw: "Cambiato il modo di difendere rispetto a Pioli? Mi piace lavorare con Fonseca"

Getty Images

si affrontano a San Siro per la decima giornata di Serie A. Assenze pesanti per i rossoneri, non ci sono per squalifica Tijjani Reijnders e Theo Hernandez che non hanno potuto scontare il turno di stop contro il Bologna a causa del rinvio, Christian Pulisic va in panchina per influenza e non c'è neanche Matteo Gabbia.In mezzo alla difesa, accanto a Strahinja Pavlovic, Paulo Fonseca scegliee il difensore tedesco è intervenuto a DAZN prima del calcio d'inizio della gara di San Siro: "Siamo pronti, abbiamo avuto più giorni per preparare la gara con il Napoli dopo il rinvio della partita contro il Bologna. Farò di tutto per fermare Lukaku".

- "Difendiamo più di reparto, cerchiamo di mandare l'avversario in un lato".- "Mi piace lavorare con Fonseca".