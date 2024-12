AFP via Getty Images

C'è una notizia sorprendente che riguarda Malick Thiaw, emersa proprio nelle scorse ore in Germania e Senegal e che riguarda il futuro in Nazionale del centrale del Milan, ora diventato un titolarissimo inamovibile nelle rotazioni di Paulo Fonseca.Con l'Under 21, con cui ha vinto anche gli Europei di Ungheria-Slovenia nel 2021 e pure in Nazionale maggiore per 3 volte. E allora come è possibile che il Senegal possa convocarlo?

. Julian Nagelsmann non lo ha mai schierato finora neppure per un minuto e il regolamento dice che "le amichevoli non vincolano un giocatore a una Nazionale". Per questo la Germania rischierebbe un clamoroso scippo visto che Thiaw è considerato anche in patria il centrale del futuro della Mannschaft. Però il Senegal ci prova e la Federcalcio sta muovendo i primi passi ufficiale per convincere il giocatore strappandolo alla Germania. Arriverà la convocazione (e la partita) riparatoria da parte dei tedeschi?