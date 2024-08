Getty Images

Milan, Tomori: “Stiamo cercando le posizioni giuste per difendere”

4 ore fa



Al termine di Milan-Torino Fikayo Tomori è intervenuto in conferenza stampa:



Cosa è mancato?

"Stiamo cercando delle posizione giuste sul campo, con un nuovo allenatore e una nuova struttura. Stiamo lavorando per migliorare, tutti insieme, muovendosi di reparto".



Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?

"Mezzo pieno, io sono sempre ottimista. Sappiamo che dobbiamo migliorare tante cose, perché non siamo perfetti. L'anno scorso non abbiamo fatto la stagione che volevamo fare, quest'anno dobbiamo migliorare. Ovvio che non vogliamo prendere gol, ma abbiamo dimostrato lo spirito di non voler perdere".