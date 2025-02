Milan, ufficiale: Bennacer va al Marsiglia di De Zerbi, formula e cifre

: come comunicato dallo stesso club francese sul suo profilo X,: il club francese paga tutto lo stipendio del centrocampista francese fino a giugno. Decisiva la richiesta di Bennacer di raggiungere la Francia e di andare a giocare con maggior continuità agli ordini di De Zerbi.

Il Club augura a Ismaël le migliori soddisfazioni per il prosieguo della stagione sportiva”.. Nazionale algerino di 27 anni, il centrocampista ha firmato in prestito con opzione di riscatto con il club olimpico dopo il successo della visita medica.Nato nel cuore delle Bocche del Rodano, nella città di Arles, Ismaël Bennacer ha iniziato la sua carriera professionistica nell'AC Arles-Avignon nel gennaio 2015. È stato rapidamente notato dagli scout del club londinese dell'Arsenal - club in cui è entrato a far parte nell'estate del 2015 - che hanno rilevato in lui grandi capacità. Centrocampista laborioso, ma anche abile con il piede sinistro, il provenzale ha deciso di firmare in prestito con il Tours FC nell'inverno del 2017.

Dopo un'esperienza di successo con i Tourangeaux, Ismaël Bennacer ha deciso di volare in Italia con l'Empoli FC. Con la maglia azzurra l'algerino ha appreso il rigore tattico italiano e ha ampliato il suo registro calcistico, rendendolo un vero e proprio centrocampista completo, utile tanto per il recupero quanto per la proiezione in avanti. Autore di due stagioni di successi e vincitore di uno scudetto di Serie B, ha attirato l'attenzione del Milan che ha deciso di puntare sul giovane centrocampista 21enne e di ingaggiarlo nell'estate del 2019.Lì ha raggiunto un nuovo livello nella sua carriera e ha scoperto la Champions League in cui ha giocato più di 30 partite e ha fatto esperienza di partite di altissimo livello, raggiungendo la semifinale nella stagione 2022/23. In cinque stagioni e mezzo con i colori rossoneri, l'infaticabile centrocampista ha giocato 178 partite, vinto uno scudetto e una Supercoppa.

Ha anche una lunga lista di successi con la nazionale algerina poiché ha vinto la Coppa d'Africa nel 2019 ed è stato persino nominato miglior giocatore della competizione all'età di 21 anni.Benvenuti in OM Ismaël!”