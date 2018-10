Un solo dubbio di formazione da sciogliere per Gennaro Gattuso, a 24 ore dal derby contro l'Inter che può rappresentare la prima possibile svolta della stagione. Il tecnico rossonero è orientato a puntare sulla linea della continuità e a scegliere quei calciatori che da inizio campionato gli hanno fornito le maggiori garanzie. Certi della presenza in campo Donnarumma, Romagnoli, Biglia e Higuain, la colonna vertebrale di questo Milan, desideroso di imporre la sua filosofia di gioco offensiva anche al cospetto di un avversario temibile come la banda Gattuso.