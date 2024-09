Milan, Zazzaroni: "Fonseca come Rudi Garcia, le 5 clamorose analogie"

AFP via Getty Images

Paulonell’occhio del ciclone per l’avvio deludente del suo. L’ex allenatore dellaera stato accolto cone non sta riuscendo nel compito di far cambiare idea ai tifosi rossoneri, anzi. Di lui ha parlato anche il direttore del Corriere dello Sport che si è lanciato in un paragone tra lui e Rudi, il tecnico che, 12 mesi fa, si era preso l’incombenza di sostituire Lucianoal, dopo la vittoria dello Scudetto. I risultati però anche allora stentarono ad arrivare mentre il francese fu ben prestodal presidente De Laurentiis. Questo quanto scrive il giornalista.

"Si è vista ladi Fonseca, questo è fuor di dubbio: la rinuncia per una settantina di minuti a Leao e Theo in una partita nient’affatto scontata ha ridotto sensibilmente le distanze tecniche e fisiche tra le squadre, al punto che la Lazio ha giocato meglio, con più coraggio e lucidità, e avrebbe meritato di vincere. Il calcio sa essere bastardo, purtroppo, e il gol di Leao subito dopo l’ingresso in campo ha sublimato l’se si considerano il momento e la classifica; errore condiviso - immagino - con la società. Quella che nasceva come battuta si sta trasformando in un sospetto: pur se con i necessari distinguo,, proprio un anno fa. Entrambi seconde o terze scelte del club, entrambi con una gran voglia di incidere in fretta - naturale, essendo dei professionisti di livello -, entrambi con il supporto (e alcune riserve) di un management fin troppo muscolare. Le analogie? Prima cosa, l’azzeramento delle gerarchie; seconda, il tentativo di mandare dei segnali forti e chiari alle prime firme - da Kvara e Osi allora a Leao e Theo oggi. Il risultato è stato un Milan assai lontano dalle proprie aspirazioni (il bel gioco): le cose semplici sono le migliori, per le rivoluzioni c’è sempre tempo”, si legge nel suo fondo.