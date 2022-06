Un ritorno di fiamma, un obiettivo reale.. Un'estate fa Maldini e Massara ne avevano parlato con il Chelsea e il suo agente, senza riuscire a trovare una quadra, ora le cose sono cambiate eZiyech non è una prima scelta di Tuchel, che ha chiesto alla nuova proprietà americana di rinnovare il reparto offensivo. Via l'ex Ajax e Pulisic,per il quale ieri è stata presentata un'offerta al suo agente Deco (c'è fiducia di chiudere in tempi brevi).Zyiech può partire, ma il Chelsea non ha nessuna intenzione di cederlo a prezzo di saldo. Lo sanno bene il Marsiglia, altro club che sogna il suo arrivo, e il Milan, che è al lavoro per studiare la proposta. Secondo quanto anticipato da Calciomercato.com Maldinic'è da lavorare sull'ingaggio, che attualmente è di circa 6,5 milioni di euro lordi all'anno, e con il Chelsea, che nel febbraio 2020 lo acquistò per 40 milioni di euro più 4 di bonus.